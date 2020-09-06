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14:53   6 Сентября 2020
Политика

Белорусские силовики и спецтехника стягиваются в центр Минска

Белорусские силовики и спецтехника стягиваются в центр Минска

Силы правоохранительных органов Белоруссии собрались на площади Независимости в Минске. Машины с внутренними войсками и спецтехника находятся на Советской улице возле здания правительства, сообщают СМИ.

Пять автомобилей специального назначения "Рубеж" прибыли в центр белорусской столицы. Площадь у стелы "Минск — город герой" ограждена металлическими барьерами, а силовики выстраиваются по периметру территории.

Внутренние войска расположены на проспекте Независимости и прилегающих улицах. Площадь Победы окружена барьерами и силовиками, пишет ТАСС.

Белорусские активисты запланировали провести "Марш единства". Протестующие обозначили площадь Независимости точкой сбора.

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Автор: Василий Пименов
#минск #белоруссия #площадь Независимости

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