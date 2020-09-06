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14:37   6 Сентября 2020
Общество

Специалисты из Нигерии хотят протестировать российскую вакцину от COVID-19

Специалисты из Нигерии хотят протестировать российскую вакцину от COVID-19

Правительство Нигерии получило несколько образцов российской вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили местные СМИ.

Препарат был передан 4 сентября в ходе визита российского посла в Нигерии Алексея Шебаршина к министру здравоохранения африканской страны Осаги Эханиру. Нигерия выразила заинтересованность в российской вакцине от коронавируса. Специалисты хотят изучить препарат из РФ и протестировать его.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Ее разработали в Центре им. Гамалеи. В российском препарате заинтересованы многие страны. Однако, по словам властей РФ, в первую очередь будут удовлетворены потребности регионов.

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Автор: Илья Романович
#нигерия #вакцина #коронавирус

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