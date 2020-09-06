Махджуб: Турция превратила Ливию в инструмент давления на Европу

Турция своей деятельностью в Ливии нарушает положения соглашений, заключенных в ходе Берлинской конференции, навязывая оккупационную политику в Северной Африке, пишут СМИ.

Захватническая политика с использованием иностранных наемников активно продвигается Турцией, передает ФАН слова главы Управления по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадного генерала Халида Махджуба. Он отметил, что Анкара не прекращает агрессивные действия в Ливии, противоречащие результатам саммита в Берлине.

При помощи переброски боевиков для участия в боевых действиях на стороне Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, Турция избавляется от неугодных террористических группировок, усугубляя ливийский кризис, подчеркнул Махджуб. Бригадный генерал ЛНА добавил, что Анкара также использует Ливию для оказания давления на Европу, угрожая странам ЕС нелегальными мигрантами.