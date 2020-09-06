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14:17   6 Сентября 2020
Армия

Для участия в боях на стороне ПНС Ливии Анкара вербует подростков из Сирии

Для участия в боях на стороне ПНС Ливии Анкара вербует подростков из Сирии

Более 345 детей принимают участие в боях на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. За вербовкой несовершеннолетних стоят турецкие военные. Об этом в воскресенье, 6 сентября, сообщает пресс-служба SOHR.

Анкара готовит из детей будущих бойцов, которым предстоит участвовать в войне в Ливии на стороне триполитанских властей. Так, за последний месяц турецкие военные перебросили в североафриканскую страну несколько сотен сирийских подростков, а также порядка 450 взрослых.

По информации Федерального агентства новостей (ФАН), ссылающегося на Sky News Arabia, турецкие власти приказывают несовершеннолетним сражаться на стороне ПНС. Более 30 подростков погибли, их тела возвращены родственникам в Сирию.

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Автор: Юлия Яковлева
#сирия #турция #ливия

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