Суперфинал конкурса "Лидеры России" проходит в Подмосковье

Суперфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Мастерской управления "Сенеж" 6 сентября. Торжественная церемония открытия состоялась в городе Солнечногорске Московской области.

После итоговых испытаний суперфиналистами "Лидеров России" стали 300 участников из 54 российских регионов и по два человека от Украины и Белоруссии. В конкурсе участвуют 58 женщин, рассказал гендиректор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Большая часть финалистов представляет сферу "Образование, IT и наука".

"Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашение на финальные испытания", — отметил Комиссаров.

Все 300 участников суперфинала получили сертификаты на обучение в российских вузах. Победителям конкурса предоставят наставников от государства и крупных предприятий. Участники покажут свои лидерские качества в течение двух дней в Подмосковье. Комиссаров пожелал им удачи. Дополнительная информация о конкурсе представлена на официальном сайте ЛидерыРоссии.рф.