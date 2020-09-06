Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:10   6 Сентября 2020
Политика

Холгова объяснила, как Вучич создал негативный образ на встрече с Трампом

Холгова объяснила, как Вучич создал негативный образ на встрече с Трампом

Президент Сербии Александр Вучич встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом, но сидел в стороне от стола переговоров. Ситуацию прокомментировала эксперт по деловому этикету Альбина Холгова.

Холгова отметила, что независимо от условий, в которых оказался человек, следует сохранять спину в прямом положении. Важность этого пропорциональна должности. То, что произошло с Вучичем, со стороны выглядело не лучшим образом. Это и сформировало негативный образ, пишет телеканал "360".

Эксперт не исключила и того, что стул Вучича мог быть отодвинут из соображений безопасности в связи с пандемией, однако стол Трампа позволяет сохранять необходимое расстояние между собеседниками и без этого. Поэтому жест, скорее, преднамеренный.

По словам Холговой, отставленный стул является проверкой человека на его уверенность в себе. Тот, кто себя уважает, неизменно пододвинет стул ближе к столу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#встреча #трамп #вучич #стул #этикет #Холгова

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...