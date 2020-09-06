Холгова объяснила, как Вучич создал негативный образ на встрече с Трампом

Президент Сербии Александр Вучич встретился с главой Белого дома Дональдом Трампом, но сидел в стороне от стола переговоров. Ситуацию прокомментировала эксперт по деловому этикету Альбина Холгова.

Холгова отметила, что независимо от условий, в которых оказался человек, следует сохранять спину в прямом положении. Важность этого пропорциональна должности. То, что произошло с Вучичем, со стороны выглядело не лучшим образом. Это и сформировало негативный образ, пишет телеканал "360".

Эксперт не исключила и того, что стул Вучича мог быть отодвинут из соображений безопасности в связи с пандемией, однако стол Трампа позволяет сохранять необходимое расстояние между собеседниками и без этого. Поэтому жест, скорее, преднамеренный.

По словам Холговой, отставленный стул является проверкой человека на его уверенность в себе. Тот, кто себя уважает, неизменно пододвинет стул ближе к столу.