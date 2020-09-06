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13:42   6 Сентября 2020
Общество

Собянин попросил москвичей не верить слухам о коронавирусе

Собянин попросил москвичей не верить слухам о коронавирусе

Слухам о коронавирусе верить не стоит, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, призвав горожан игнорировать их. Однако российская столица в любом случае готова к критическому сценарию развития событий.

Необходимо фильтровать поток слухов и домыслов и жить реальной жизнью, отметил градоначальник российской столицы в интервью программе "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой. Когда возникнет критическая ситуация, тогда и последует на нее реакция, добавил Собянин. Следует быть более оптимистичными, убежден Сергей Собянин.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #собянин #коронавирус

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