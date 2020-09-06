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13:41   6 Сентября 2020
Политика

СМИ рассказали о сокамернике Фургала в "Лефортово"

СМИ рассказали о сокамернике Фургала в "Лефортово"

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого следствие подозревает в организации серии убийств, находится в СИЗО "Лефортово" вместе с бывшим министром по вопросам "Открытого правительства" Михаилом Абызовым, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Фургал и Абызов пребывают в одной камере следственного изолятора в Москве, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что эту информацию никак не прокомментировали адвокаты обвиняемых.

По информации издания, арестанты находятся в нормальных отношениях.

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Автор: Илья Романович
#лефортово #абызов #фургал

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