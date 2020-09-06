СМИ рассказали о сокамернике Фургала в "Лефортово"

Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, которого следствие подозревает в организации серии убийств, находится в СИЗО "Лефортово" вместе с бывшим министром по вопросам "Открытого правительства" Михаилом Абызовым, пишут СМИ со ссылкой на источник.

Фургал и Абызов пребывают в одной камере следственного изолятора в Москве, сообщает ТАСС. Агентство отмечает, что эту информацию никак не прокомментировали адвокаты обвиняемых.

По информации издания, арестанты находятся в нормальных отношениях.