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13:30   6 Сентября 2020
Происшествия

Россиянку оштрафовали на 4 тыс. рублей за фото в носках с коноплей

Россиянку оштрафовали на 4 тыс. рублей за фото в носках с коноплей

Жительницу Пензы оштрафовали за фотографии двухлетней давности с носками в социальных сетях.

Женщина хвасталась носками с рисунком конопли в декабре 2018 года. Как пишет телеканал "360", россиянку признали виновной в пропаганде запрещенных веществ за фото в носках с рисунком конопли.

"Носки с изображением листьев растения конопля, фотографии которые она выкладывала в социальные сети "ВКонтакте" и Instagram", — упоминается в документах суда.

Эксперты установили нахождение рисунка растения в публикации жительницы Пензы. Ее оштрафовали на 4 тысячи рублей. По данным телеканала, девушка признала свою вину и выбросила носки.

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Автор: Ирина Большунова
#штраф #фото #конопля

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