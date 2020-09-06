Россиянку оштрафовали на 4 тыс. рублей за фото в носках с коноплей

Жительницу Пензы оштрафовали за фотографии двухлетней давности с носками в социальных сетях.

Женщина хвасталась носками с рисунком конопли в декабре 2018 года. Как пишет телеканал "360", россиянку признали виновной в пропаганде запрещенных веществ за фото в носках с рисунком конопли.

"Носки с изображением листьев растения конопля, фотографии которые она выкладывала в социальные сети "ВКонтакте" и Instagram", — упоминается в документах суда.

Эксперты установили нахождение рисунка растения в публикации жительницы Пензы. Ее оштрафовали на 4 тысячи рублей. По данным телеканала, девушка признала свою вину и выбросила носки.