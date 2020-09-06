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13:21   6 Сентября 2020
Политика

Глава КНДР выделил 12 тысяч человек для устранения последствий тайфуна

Глава КНДР выделил 12 тысяч человек для устранения последствий тайфуна

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил пострадавшие от тайфуна провинции страны Южный и Северный Хамген. Он дал советы местным чиновникам по устранению последствий стихийного бедствия.

Визит состоялся 5 сентября, сообщает ЦТАК. Обрушившаяся на прибрежные районы стихия нанесла урон тысячам домов, в том числе объектам инфраструктуры и сельскохозяйственным угодьям. ОБ этом пишет "Московский комсомолец".

Северокорейский лидер провел совещание по вопросам восстановления пострадавших от стихии районов. Он детально обсудил необходимые меры. Своей должности лишился председатель комитета партии провинции Южный Хамген, на его место назначен новый руководитель.

Для устранения последствия тайфуна из Пхеньяна были направлены 12 тысяч членов партии. Чиновников критикуют за недостаточные меры, принятые для устранения последствия природного катаклизма.

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Автор: Руслан Неглинный
#кндр #пхеньян #тайфун

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