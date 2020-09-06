Россия готовится к новым вызовам на нефтяном рынке

Нефтедобыча остается одним из наиболее значимых направлений развития российской экономики. В ближайшем будущем индустрии придется отвечать на новые вызовы, разрабатывая ранее недоступные месторождения.

Российские энергетические компании смогли существенно увеличить производство энергоресурсов, вернувшись к показателям периода СССР. Это стало возможно благодаря развитию технологий добычи и повышению эффективности месторождений. Параллельно с уже существующими шахтами ведется разработка недр на территории Дальнего Востока — сегодня этот регион не исследован энергетиками даже наполовину, пишет "Российская газета".

Перед отечественными компаниями возникают новые вызовы. Добыча энергоресурсов постепенно сдвигается в Арктику, что потребует от нефтяников применения принципиально новых технологий. Вероятно, в ближайшее десятилетие Россия не будет сокращать производство продукта, несмотря на возможные трудности.