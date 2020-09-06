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13:17   6 Сентября 2020
Происшествия

Полиция Колпино задержала семью пенсионерки по подозрению в убийстве

Полиция Колпино задержала семью пенсионерки по подозрению в убийстве

Представители правоохранительных органов в петербургском пригороде Колпино произвели задержание семьи 80-летнией пенсионерки трое человек подозреваются в убийстве местной жительницы.

Информация об инциденте появилась 6 сентября. Накануне полицейские обнаружили тело женщины в ее квартире с гематомой в области лба, а также рваной ушной раной, сообщает РЕН ТВ.

Из-за них стражи порядка задержали трех человек. В их числе 54-летняя дочь скончавшейся пенсионерки, ее 64-летнего мужа и еще одного мужчину. Последний приходится задержанной зятем.

Все они не работают и находились в состоянии алкогольного опьянения. Муж женщины уже имел судимость по статьям о побоях и угрозе убийством или причинением вреда здоровью. Сейчас устанавливаются все детали произошедшей трагедии.

Телеканал "360" сообщал, что житель Самары убил родителей при помощи мачете. Правоохранители уже задержали преступника.

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Автор: Кристина Мокроусова
#полиция #пенсионерка #колпино

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