Полиция Колпино задержала семью пенсионерки по подозрению в убийстве

Представители правоохранительных органов в петербургском пригороде Колпино произвели задержание семьи 80-летнией пенсионерки трое человек подозреваются в убийстве местной жительницы.

Информация об инциденте появилась 6 сентября. Накануне полицейские обнаружили тело женщины в ее квартире с гематомой в области лба, а также рваной ушной раной, сообщает РЕН ТВ.

Из-за них стражи порядка задержали трех человек. В их числе 54-летняя дочь скончавшейся пенсионерки, ее 64-летнего мужа и еще одного мужчину. Последний приходится задержанной зятем.

Все они не работают и находились в состоянии алкогольного опьянения. Муж женщины уже имел судимость по статьям о побоях и угрозе убийством или причинением вреда здоровью. Сейчас устанавливаются все детали произошедшей трагедии.

Телеканал "360" сообщал, что житель Самары убил родителей при помощи мачете. Правоохранители уже задержали преступника.