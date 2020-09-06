Телеканал НТВ покажет продолжение боевика "Шугалей-2"

Остросюжетный боевик "Шугалей-2" покажут 6 сентября в 20:10 по московскому времени на телеканале НТВ.

Продолжение фильма, основанного на реальных событиях, с нетерпением ждали не только российские зрители, но и иностранные. Главными героями картины стали граждане РФ — Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социолог и его переводчик находились в Ливии на законных условиях. Однако в мае 2019 года их взяли в плен боевики, подконтрольные Правительству национального согласия (ПНС).

Россиян отправили в незаконную тюрьму "Митига", которая известна нечеловеческими условиями и побоями. Уже больше года Шугалей и Суэйфан находятся в плену у террористов. Фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2" направлены на то, чтобы спасти россиян и вернуть их домой.

В поддержку социолога и переводчика также выступили звезды российской эстрады. Артисты, политики, блогеры приняли участие во флешмобе "Русские не сдаются", настаивая на освобождении граждан России.

Предпремьерный и закрытый показы уже прошли в Коми и Петербурге. Звезды Северной столицы не упустили момент и посмотрели фильм.