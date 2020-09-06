Электровоз протаранил стоящие вагоны под Белгородом

Очевидцы рассказали, что поезд врезался в стоящие вагоны и загорелся в Белгородской области.

Железнодорожная авария произошла в ночь на воскресенье, 6 сентября. По предварительным данным, около Лебединского горно-обогатительного комбината в Губкинском районе Белгородской области электровоз допустил столкновение со стоящими вагонами. В результате чрезвычайного происшествия транспортные средства загорелись.

Как пишет телеканал "360", машинист и его помощник успели выпрыгнуть до момента столкновения. Граждане не пострадали.

Очевидцы поделились уникальными кадрами с места железнодорожной аварии в сети Интернет. На кадрах можно увидеть черный дым и пламя, исходящие от искореженных транспортных средств.