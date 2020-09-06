Родители просят продлить "детские" выплаты в 10 тысяч рублей в сентябре

Многие граждане России столкнулись с необходимостью увеличить свои расходы в преддверии нового учебного года. Родители считают, что им может пригодиться еще одна выплата в рамках господдержки.

Представители общественности неоднократно призывали продлить программу материальной поддержки семей с детьми — особенно средства пригодились бы перед новым учебным годом. Многие семьи надеются, что решение о начислении денег все-таки будет сделано в ближайшее время. Особенно это важно для семей с большой экономической нагрузкой — далеко не все успели восстановить свои доходы после пандемии коронавируса, передает издание PRIMPRESS.

Существенную часть расходов семей в августе составила подготовка ребенка к школе. Для многодетных или неполных семей затраты на школьную форму и канцтовары могут быть очень существенными, поэтому они рассчитывают на продление государственных выплат для детей от трех до 16 лет.