Родственник нашел погибшего пенсионера в колодце в Саратовской области

Пенсионер захотел поработать в своем огороде в Саратовской области. Он вышел на участок рядом с домом и во время его полива умер.

Происшествие случилось в субботу, 5 сентября, в поселке Горном Краснопартизанского района. Мужчина в возрасте 85 лет решил полить свой огород. Он занимался работой на участке неподалеку от своего дома. После обеда домой пришел один из родственников пенсионера. Он увидел, что колодец переполнен, а поливальный насос при этом работает. Мужчина откачал оттуда воду и обнаружил в колодце своего родственника мертвым.

Эксперты выясняют обстоятельства произошедшего и точную причину смерти. По имеющимся данным, на теле умершего не было обнаружено признаков насильственной смерти, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Удивительный случай произошел в Аргентине. Как сообщает телеканал "360", политолог Паола де Симоне скончалась во время онлайн-лекции.