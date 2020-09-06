МИД РФ призвал Берлин к оперативному ответу на запросы Москвы по Навальному

Российская сторона призывает Германию к оперативному ответу на запросы по Алексею Навальному. Об этом заявило Министерство иностранных дел РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что правительство ФРГ должно в максимально короткие сроки дать ответ на запрос Генпрокуратуры РФ в отношении Алексея Навального.

Ее слова прозвучали после заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о "скорой реакции" со стороны его страны и партнеров, если в России не будут предприняты необходимые шаги по расследованию произошедшего с российским блогером.

По официальной версии Берлина, Навальный продолжает находиться в коме, однако с момента его прилета в клинику "Шарите" не было опубликовано ни одной фотографии основателя "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ). Как отмечает Федеральное агентство новостей, реального подтверждения того, что Навальный находится в коме, немецкой стороной до сих пор не представлено.