МИД РФ объяснил позицию Германии по делу Навального

Власти Германии специально затягивают расследование инцидента с российским блогером Алексеем Навальным. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Также представитель российского министерства отметила, что Берлин так и не ответил на запрос Москвы по поводу результатов проведенного в Германии обследования пациента.

Отсутствие информации по Навальному может быть связано с использованием этой фигуры для влияния на обстановку в России. Блогер уже мог прийти в себя, но об этом не сообщают в политических интересах.

Алексей Навальный впал в кому 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, где блогера госпитализировали. Спустя два дня больного в стабильном, но тяжелом состоянии спецрейсом перевезли в Германию.