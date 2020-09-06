Российские медики сообщили о 5195 новых случаях COVID-19 в стране за сутки

Российские медики зафиксировали 5195 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в стране за сутки. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Новые случаи коронавируса подтверждены в 84 регионах России, отмечается в заявлении. Из них 1156 случаев выявлены у контактных лиц без клинических проявлений заболевания.

Общее число заболевших в 85 регионах страны достигло 1 025 505 человек. Медики отметили, что темп прироста в настоящий момент составляет 0,5%.

Кроме того, за прошедшие сутки оперштаб зафиксировал 61 летальный случай. За весь период в РФ от коронавирусной инфекции скончались 17 820 граждан.