«Радио Свобода» против Крыма: ложь и манипуляции американского СМИ

Признанное иностранным агентом в России «Радио Свобода» называет Крым «полигоном для торговли смертью». Негодование американского СМИ вызвал форум «Армия-2020», прошедший 27 и 28 августа в севастопольском филиале парка «Патриот».

Специально для освещения «российской оккупации» «Радио Свобода» создали отдельный проект — «Крым.Реалии». Статьи о «плохих русских» там печатаются по конвейерному принципу. А «милитаризация Крыма» — отдельная больная тема для финансируемой Конгрессом США радиостанции.

Потому к форуму «Армия 2020» в Севастополе было приковано пристальное внимание американского медиа. С 25 августа по 5 сентября на «Крым.Реалиях» вышло с десяток статей о военно-техническом форуме.

Издание било тревогу: «распространение российской военщины по всему миру», «форум в условиях пандемии»… Разбираемся, какие инструменты использует американская пропаганда в России, освещая «крымский вопрос» и успехи российского военно-промышленного комплекса.

Ложь

Как всегда без всяких доказательств «Крым.Реалии» пишут, что форум вызвал у крымчан «неодобрение и даже насмешки». Точнее, одно «доказательство» все-таки есть. Абсолютно выдуманное.

«На форумах крымчане пишут: «А сколько танков подбили? А Севастополь смогли захватить? Или только оккупировать?» и «Больше ничего не могут, только убивать и разрушать. Все их усилия по строительству дорог и повышению рождаемости конечной целью имеют только войну», — утверждает украинский журналист.

Автор оставляет ссылку на форум «Радио Свобода». Переходим по ней, чтобы почитать целых два критических комментария от «крымчан».

Изучив страницы авторов в Facebook, понимаем, что иноагент в очередной раз лукавит. Один из комментаторов живет в Краматорске, а вовсе не в Крыму. Место жительства второго пользователя не указано в профиле. На то, что он «крымчанин», не указывает ровным счетом ничего. Да и выставлять два комментария за «мнение крымчан», как минимум, преувеличение. Как максимум — намеренная манипуляция.

Лицемерие

Важный момент: попечителем «Радио Свобода» является правительственное Агентство США по глобальным медиа, а само СМИ видит своей миссией «продвижение демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями» (характерно, что в России деятельность американской радиостанции никто не ограничивает).

Государственное СМИ Штатов осуждает «российский милитаризм» в Крыму, при этом американский милитаризм издание искренне считает «продвижением демократии» в мире. Более 700 военных баз США за рубежом, вероятно, сугубо демократический жест, по мнению американского агента.

Восемь военных конфликтов с участием Штатов, — и это только за последние 20 лет, — светоч «правды» и «объективности» никак не осуждает. Зато медийная истерика «Радио Свободы» по поводу форума на российском полуострове, посвященного успехам отечественного ВПК, не прекращается больше месяца.

«В Крыму, однако, это только шоу для прикрытия того факта, что «Армия-2020» – способ более интенсивного распространения российской военщины по всему миру», — пишет корреспондент «Крым.Реалии».

Далее градус лицемерия только повышается. Журналист пишет, что сфера ВПК «представляет собой бесполезную трату ресурсов и потерю человеческого капитала». По данным доклада стокгольмского института SIPRI за 2019 год, США, Россия и Франция являются лидерами по экспорту вооружений в мире. В 2020 году прибыль России составила 14,144 миллиарда долларов.

На форуме «Армия-2020» Минобороны РФ подписало 41 контракт на поставку и модернизацию военной техники. Общая сумма превысила 1,16 триллионов рублей. Характерно, что в отличии от американского оружия, российское поставляется другим странам для оборонных, а не наступательных целей.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец категорически не согласен с мнением журналиста «Радио Свободы». Цели подобных либеральных «рассуждений» очевидны — это идеологическая «обработка» читателей.

«Вокруг российского ВПК существует много мнений. Особенно это касается либеральной общественности, которая считает, что негуманно, неэтично хвастаться производством «оружия смерти». Все это идеологическая бурда. Так могут мыслить только узколобые люди, которые не чувствуют, что такое российское государство, какие оно имеет просторы и какие угрозы над ним нависают. Могу посоветовать одно: пусть этот журналист поснимает в своей квартире замки. Армия — это и есть замки нашей страны. И чем они крепче, тем сложнее противникам пробраться в наш дом», — рассказал Баранец корреспонденту «Политики Сегодня».

По итогам прошлого года объем оборонного экспорта превысил 15 миллиардов долларов, сообщал глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов «Интерфаксу». Серьезные суммы, значительно пополняющие российский бюджет, «Радио Свобода» экономикой не считает.

«Назвать экономикой производство оружия и торговлю смертью никак нельзя», — сказано в статье «Крым.Реалии».

Примечательно, что США с 2014 по 2019 годы нарастили оружейный экспорт на 29% и не собираются останавливаться на достигнутом. К настоящему году на американскую продукцию приходится более 42% общемирового рынка вооружений. Но в этом случае СМИ не смущает продажа оружия, ведь если не доходы Вашингтона от оружейного экспорта, то на что оплачивать работу государственного американского издания, занимающегося антироссийской пропагандой на территории России?

«Почему они не обращают взоры на США? Штаты торгуют вооружением на 24–26 миллиардов долларов в год. Это лицемерие [со стороны «Радио Свобода»], — оценил военный эксперт выпад либерального издания. — В Америке военно-промышленные корпорации играют роль хребта американской экономики. Там промышленность активным образом работает на гражданский сектор, как и в каждой разумной стране. Каждое уважающее себя государство должно иметь достойную армию и такое оружие, которое смогло бы защитить его от любых угроз».

Военно-промышленный комплекс России является своего рода локомотивом российской экономики, объясняет Баранец. После развала Советского Союза отечественный ВПК, который традиционно был гордостью СССР, серьезно пострадал. Но в последние годы российский бюджет стал пополняться доходами от экспорта качественного вооружения.

«Во времена СССР, перед его падением, было более 220 тысяч предприятий, замкнутых на военно-промышленный комплекс. Чуть ли не полтысячи из них сразу после падения СССР попали в кризис и перестали выполнять государственный оборонный заказ, породив в России серьезную безработицу. Это сказалось на качестве вооружения и перевооружения нашей армии. В последние десять лет наш ВПК стал выздоравливать. Этому во многом помогла здравая политика правительства, которое поняло, что без надежных вооружений нельзя иметь достойную армию. В правительстве увидели, что ВПК приносит в госказну очень серьезные доходы», — поделился Баранец.

В 1990-е годы Россия продавала вооружения на 8–9 миллиардов долларов ежегодно. Сейчас эта сумма почти в два раза больше: в среднем, 13–15 миллиардов долларов в год. Часть вырученных средств пополняет государственную казну, другая часть идет на модернизацию военно-промышленного комплекса и создание новых вооружений. Таким образом, отечественный ВПК активным образом работает на гражданскую экономику, констатирует военный обозреватель «КП». Более того, по уровню дисциплины и исполнительности ВПК стал образцом для всей российской экономики.

Разжигание вражды

Россия не ведет наступательных операций по украинскому направлению, а попытка выдать присоединение Крыма к РФ за «аннексию» провалилась еще в самом начале, когда на полуострове был проведен референдум и более 96% крымчан проголосовали за возвращение республики в состав РФ.

К тому же, при «аннексии», как и при любом военном вмешательстве, без жертв не обходится. На полуострове в 2014 году не погибло ни одного украинского солдата. Однако спустя шесть лет после референдума, на сайте «Крым.Реалии» до сих пор выходят статьи, где открытым текстом сказано — учения ВС РФ в Крыму являются подготовкой к «наступлению» на Украину.

Предсказуемо, открытую военную агрессию Киева, развернувшего кровавую войну против несогласных с националистическим курсом непризнанных республик Донбасса, «Крым.Реалии» не осуждает, а только поддерживает. Ополченцы ДНР в новостях «Радио Свободы» и других ее ресурсов — неизменно «боевики», политики — «главари ДНР». В своем лицемерии, в отличии от логики и проверки фактов, «Радио Свобода» всегда последовательны.