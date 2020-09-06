Путин отметил роль нефтяников в экономике России

Глава российского государства Владимир Путин выступил с поздравлением и поблагодарил работников нефтегазовой отрасли за их труд.

Глава РФ отметил стремление сотрудников сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке и поблагодарил за вклад в отрасль и продолжение традиций предыдущих поколений работников. Путин назвал комплекс нефтегазовой промышленности ключевой отраслью экономики, которая играет важную роль в укреплении энергетического потенциала страны.

Самоотверженный труд ученых, инженеров, геологов, строителей и рабочих привел к серьезным успехам в экспорте, развитии территорий страны и повышении качества жизни граждан, отметил президент РФ. День сотрудников нефтегазовой промышленности отмечается с 1965 года в первое воскресенье сентября.