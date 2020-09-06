МИД ФРГ объяснил необходимость достройки газопровода "Северный поток — 2"

Компании из Германии рассчитывают на завершение строительства трубопровода "Северный поток — 2". Об этом завил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Он отметил, что ситуация с болезнью российского блогера Алексея Навального не должна влиять на реализацию этого проекта, пишет ТАСС.

"Я в любом случае не думаю, что россияне вынудят нас изменить позицию по "Северному потоку — 2 ". Тот, кто этого требует, должен осознавать последствия", — заявил Маас.

Глава германского министерства считает, что сейчас нельзя сужать дискуссию по СП-2, так как в проекте участвуют более 100 компаний из 12 стран Европы. Более половины организаций, участвующих в строительстве, представляют Германию.

Российский блогер Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в омскую больницу. Ему стало плохо во время рейса Томск — Москва. После экстренной посадки самолета его доставили в больницу Омска. Спустя двое суток, когда состояние пациента стабилизировалось, его отправили в Германию.