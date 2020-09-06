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9:23   6 Сентября 2020
Политика

Джуричу не понравились слова Захаровой о визите сербской делегации в США

Джуричу не понравились слова Захаровой о визите сербской делегации в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила поездку сербской делегации в США с допросом. На ее заявление резко отреагировал глава канцелярии по Косово и Метохии при руководстве Сербии Марко Джурич.

Накануне Сербия и Косово заключили договор. Посредником этого соглашения выступают США, которые обещают содействовать экономическому сотрудничеству двух стран, пишет РИА Новости.

Джурич в ответ на слова Захаровой заметил, что президент Сербии Александр Вучич на прошедшем приеме не говорил чего-либо плохого в отношении РФ. Дипломат заметил, что не даст нападать на гордую Сербию.

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Автор: Кристина Мокроусова
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