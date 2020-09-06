Джуричу не понравились слова Захаровой о визите сербской делегации в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила поездку сербской делегации в США с допросом. На ее заявление резко отреагировал глава канцелярии по Косово и Метохии при руководстве Сербии Марко Джурич.

Накануне Сербия и Косово заключили договор. Посредником этого соглашения выступают США, которые обещают содействовать экономическому сотрудничеству двух стран, пишет РИА Новости.

Джурич в ответ на слова Захаровой заметил, что президент Сербии Александр Вучич на прошедшем приеме не говорил чего-либо плохого в отношении РФ. Дипломат заметил, что не даст нападать на гордую Сербию.