Испытательный многоразовый аппарат КНР смог вернуться на Землю

Многоразовый китайский экспериментальный космический аппарат успешно вернулся на Землю после двух дней полета. Об этом сообщает "Синьхуа".

После двухчасового полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке. Эксперимент прошел удачно, отмечает агентство. Таким образом, КНР сделала прорыв в исследовании технологий многоразового использования.

Китайская корпорация космической науки сообщила в пятницу, что с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем. Аппарат предназначен для тестирования соответствующей технологии.