Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:31   6 Сентября 2020
Армия

Испытательный многоразовый аппарат КНР смог вернуться на Землю

Испытательный многоразовый аппарат КНР смог вернуться на Землю

Многоразовый китайский экспериментальный космический аппарат успешно вернулся на Землю после двух дней полета. Об этом сообщает "Синьхуа".

После двухчасового полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке. Эксперимент прошел удачно, отмечает агентство. Таким образом, КНР сделала прорыв в исследовании технологий многоразового использования.

Китайская корпорация космической науки сообщила в пятницу, что с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем. Аппарат предназначен для тестирования соответствующей технологии.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#китай #космос #чанчжэн

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...