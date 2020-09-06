8:31 6 Сентября 2020Армия
Испытательный многоразовый аппарат КНР смог вернуться на Землю
Многоразовый китайский экспериментальный космический аппарат успешно вернулся на Землю после двух дней полета. Об этом сообщает "Синьхуа".
После двухчасового полета аппарат 6 сентября успешно приземлился на заданной площадке. Эксперимент прошел удачно, отмечает агентство. Таким образом, КНР сделала прорыв в исследовании технологий многоразового использования.
Китайская корпорация космической науки сообщила в пятницу, что с космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-2F" с многоразовым испытательным космическим кораблем. Аппарат предназначен для тестирования соответствующей технологии.