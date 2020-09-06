Азербайджан направит военных наблюдателей на учения "Кавказ-2020" в РФ

Минобороны Азербайджана планирует направить своих военнослужащих для участия в российских командно-штабных учениях "Кавказ-2020" в качестве наблюдателей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Военнослужащих в качестве наблюдателей от делегации Министерства обороны Азербайджана направят в Россию на международные учения "Кавказ-2020", которые намечены на сентябрь. Таким образом, азербайджанские ВС не будут принимать в маневрах непосредственное участие.

Планы на участие в маневрах "Кавказ-2020" в России военнослужащих из шести стран, включая государства ОДКБ и ШОС, ранее также пересмотрела Индия. В Нью-Дели объяснили, что вынуждены были отказаться от участия в учениях из-за коронавирусной пандемии, включая трудности с организацией логистики, которые она вызвала, передает ТАСС.