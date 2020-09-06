Экс-адвокат Трампа рассказал о симпатии американского лидера к Путину

Президенту США на самом деле нравится российский коллега Владимир Путин. Об этом рассказал бывший адвокат главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Майкл Коэн в своей книге, которая оказалась в распоряжении газеты Washington Post .

Американскому лидеру нравится личность Путина и то, как он управляет страной, рассказал юрист. Однажды он даже собирался построить "башню Трампа" в Москве и подарить российскому президенту в ней апартаменты.

Однако самого действующего президента США адвокат считает жуликом, обманщиком и аферистом, передает Washington Post. Ему нравилось то, как глава РФ смог взять контроль над целой нацией. Также по мнению Трампа, Путин является "богатейшим человеком мира", что было еще одним фактором симпатии для жадного американского лидера.