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7:00   6 Сентября 2020
Политика

СМИ сообщают о гибели сирийского солдата при взрыве в Идлибе

СМИ сообщают о гибели сирийского солдата при взрыве в Идлибе

Оппозиционные порталы опубликовали неподтвержденные сообщения о гибели сирийских военных в Идлибской зоне деэскалации. В то же время поступали данные о детонации самодельного взрывного устройства.

По версии медиапортала Step News Agency, в окрестностях города Аль-Бара взорвалась мина, принадлежащая, скорее всего, боевикам запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство". В результате погиб один из солдат Сирийской Арабской Армии (САА).

Позднее были опубликованы данные о взрыве на северо-востоке соседней провинции Латакия. Жертвой детонации СВУ стал сирийский военный, пишет ФАН.

Напомним, что режим прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, согласованный президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, формально вступил в силу 6 марта 2020 года. Несмотря на это, Идлиб остается единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований.

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Автор: Яна Либерман
#сирия #идлиб #политика

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