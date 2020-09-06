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6:21   6 Сентября 2020
Экономика

Правительство России в сентябре возьмет курс на восстановление экономики

Правительство России в сентябре возьмет курс на восстановление экономики

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов анонсировал проект, нацеленный на восстановление экономической сферы страны после пандемии коронавируса.

К настоящему времени документ закончен, осталось синхронизировать данные с социально-экономическим прогнозом развития, передает ТАСС. Правительство планирует утвердить план в сентябре.

"Вносятся последние штрихи <...> параллельно с прогнозом", — уточнил Белоусов.

Напомним, что впервые план по восстановлению экономики представили президенту Российской Федерации Владимиру Путину в начале июля. Однако документ требовал корректировки.

Ранее сообщалось, что кабинет министров России утвердил выделение субсидий для частичного погашения ипотечного кредитования многодетным семьям. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, всего будет потрачено 11,8 млрд рублей.

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Автор: Василий Пименов
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