Правительство России в сентябре возьмет курс на восстановление экономики

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Андрей Белоусов анонсировал проект, нацеленный на восстановление экономической сферы страны после пандемии коронавируса.

К настоящему времени документ закончен, осталось синхронизировать данные с социально-экономическим прогнозом развития, передает ТАСС. Правительство планирует утвердить план в сентябре.

"Вносятся последние штрихи <...> параллельно с прогнозом", — уточнил Белоусов.

Напомним, что впервые план по восстановлению экономики представили президенту Российской Федерации Владимиру Путину в начале июля. Однако документ требовал корректировки.

Ранее сообщалось, что кабинет министров России утвердил выделение субсидий для частичного погашения ипотечного кредитования многодетным семьям. Как заявил премьер-министр Михаил Мишустин, всего будет потрачено 11,8 млрд рублей.