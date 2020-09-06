Глава Минобороны РФ рассказал о будущей модернизации танков Т-72

Все состоящие на вооружении танки Т-72 будут модернизированы до Т-72Б3М. Об этом он заявил после завершения Армейских международных игр – 2020 министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он отметил, что в первых игровых состязаниях были представлены модификации танка. После из завершения, эксперты предложили ряд технических решений по увеличению базовой эффективности и их надежности.

Таким образом, появилась модификация Т-72Б3М, не уступающая современным зарубежным танкам. МО РФ планирует модернизировать Т-72 до данной модификации.

Шойгу заявил, что реализованные на танках Т-72Б3 технические решения повысили их надежность, эргономику и подвижность.

Российские танкисты в субботу выиграли финальную эстафету в программе танкового биатлона. За лидерство боролись экипажи из России, Азербайджана, КНР и Белоруссии.