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4:51   6 Сентября 2020
Политика

Познер назвал "отравление" Навального невыгодным для властей РФ

Познер назвал "отравление" Навального невыгодным для властей РФ

Возможное "отравление" блогера Алексея Навального для власти гораздо хуже, чем вся его деятельность. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер в своем блоге.

Он заявил, что не сомневается в выводах немецких ученых. Однако следы яда "Новичок" не могут быть поводом для обвинения российских спецслужб.

"Кто, какие силы причастны, еще предстоит выяснить", — заявил Познер.

Также он заявил, что за рубежом Навальный малоизвестен. Однако после данного инцидента блогер стал в западных СМИ упоминаться как "главный оппозиционер", "жертва режима" и "борец за справедливость".

Познер, исходя из этого, отмечает, что сложившаяся ситуация совсем не выгодна российскому руководству. Журналист уверен, что в России Навальный никакой угрозы не представлял.

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Автор: Ирина Большунова
#навальный #познер #новичок

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