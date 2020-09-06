Познер назвал "отравление" Навального невыгодным для властей РФ

Возможное "отравление" блогера Алексея Навального для власти гораздо хуже, чем вся его деятельность. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер в своем блоге.

Он заявил, что не сомневается в выводах немецких ученых. Однако следы яда "Новичок" не могут быть поводом для обвинения российских спецслужб.

"Кто, какие силы причастны, еще предстоит выяснить", — заявил Познер.

Также он заявил, что за рубежом Навальный малоизвестен. Однако после данного инцидента блогер стал в западных СМИ упоминаться как "главный оппозиционер", "жертва режима" и "борец за справедливость".

Познер, исходя из этого, отмечает, что сложившаяся ситуация совсем не выгодна российскому руководству. Журналист уверен, что в России Навальный никакой угрозы не представлял.