Шойгу заявил о масштабной пропагандистской кампании СМИ Запада против РФ

Западные СМИ развернули масштабную пропагандистскую кампанию против России для убеждения общества в якобы агрессивности внешней и военной деятельности РФ. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу по завершении "Армейских игр-2020".

Шойгу рассказал, что Россия является для НАТО главной угрозой, поэтому антироссийскую риторику используют главы стран НАТО. Министр обороны также сообщал, что НАТО планирует перебросить в Польшу дополнительных солдат армии США. Об этом пишет ТАСС.

В завершении Армейских игр-2020 Шойгу рассказал о планах провести в одно время форум "Армия" и "Армейские игры", что сделает их еще более эффективными. В этом году форум проходил с 23 по 29 августа.

Генерал армии Сергей Шойгу заявил, что НАТО стремится к милитаризации Черноморского региона и регулярно заходит в черноморскую акваторию. Об этом сообщает телеканал "360".