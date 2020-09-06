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3:42   6 Сентября 2020
Политика

Тихановская заявила о готовности к переговорам с Россией

Тихановская заявила о готовности к переговорам с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что пока не пыталась связываться с представителями властей РФ. Об этом она заявила в ходе прямого эфира на своем YouTube-канале.

Тихановская отметила, что с ней так или иначе связывались лидеры многих стран, включая США, Канады и европейских стран. По ее словам, она никому из них не отказывала в общении.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии отметила, что она и ее команда открыты к диалогу с представителями любой страны. По ее словам, она готова пообщаться, если ей позвонят из России.

Происходящие сейчас в Белоруссии события, по словам экс-кандидата, являются внутренней проблемой страны. Однако если лидеры других стран хотят позвонить и встретиться, чтобы выразить солидарность с жителями страны или высказать свое мнение, оппозиция готова к диалогу.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #диалог #тихановская

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