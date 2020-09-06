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3:08   6 Сентября 2020
Политика

Bloomberg: Меркель не будет отказываться от строительства СП-2

Bloomberg: Меркель не будет отказываться от строительства СП-2

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены отказываться от завершения строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства в бундестаге сообщают, что в поддержку проекта выступила немецкая промышленность. Глубокие связи с РФ вряд ли позволят сорвать реализацию данного проекта.

Среди факторов, повлиявших на решение Меркель, также указывается враждебный настрой США по отношению к проекту, а также необходимость выплачивать огромные компенсации в случае срыва строительства.

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Автор: Кристина Мокроусова
#меркель #германия #Северный поток — 2

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