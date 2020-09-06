Шойгу заявил о планах НАТО на милитаризацию Черноморского региона

НАТО планирует милитаризировать Черноморский регион, корабли США и союзников регулярно заходят в акваторию. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр указал на то, что НАТО развивает военную инфраструктуру союзников на востоке Европы, модернизируя аэродромы, военно-морские базы, порты, дороги. Также строятся склады для вооружения и техники, передает ТАСС.

Шойгу отметил, что численность подразделений уже превысила 10 тыс. военнослужащих в восточной части Европы. Министр также отметил, что альянс планирует перебросить дополнительно подразделения США в Польшу.