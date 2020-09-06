Шойгу рассказал, почему Россия будет совершенствовать вооружение

Россия не заинтересована в гонке вооружения, но вынуждена отвечать на агрессивные действия НАТО совершенствованием своей военной мощности. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу по завершении "Армейских игр-2020".

Шойгу рассказал, что ВС РФ укрепляют оборону исключительно в соответствии с современными военными угрозами. Министр сообщил, что Россия готова быть максимально открытой по вопросам вооружения, чтобы снизить напряженность. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, минобороны постоянно доводит информацию о всех крупных учениях в стране до мирового сообщества. Шойгу отметил, что последняя информация появляется на сайте ведомства. Он сообщил, что представители стран НАТО приглашаются на все военные конференции и форумы.