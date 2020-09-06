Союзник Меркель поддержал продолжение строительства "Северного потока — 2"

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выступил за продолжение строительства газопровода. Об этом сообщает агентство DPA.

Кремчер отметил, что Россия и Германия уже зависят друг от друга в данном вопросе. По его словам, Берлину нужно это сотрудничество.

Премьер Саксонии также отметил, что инцидент с "отравлением" блогера Алексея Навального "ужасен", однако сначала его нужно расследовать, прежде чем делать какие-либо выводы.

Ранее немецкие политики предлагали бойкотировать реализацию "Северного потока — 2", наложив двухлетний мораторий. Это якобы нужно из-за ситуации с Навальным, в которой Берлин обвиняет Москву.