Стивен Сигал посетил Крым и встретился с Аксеновым

Известный американский актер Стивен Сигал прибыл в Крым 5 сентября. Глава российского полуострова Сергей Аксенов рассказал об этом на своей странице в соцсети Twitter.

Аксенов был рад приветствовать всемирно известного актера, музыканта, мастера боевых искусств и спецпредставителя МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивена Сигала на крымской земле. Он опубликовал совместное фото с артистом, которое было сделано в его рабочем кабинете. Об этом пишет телеканал "360".

Напомним, что 68-летний актер имеет российское гражданство с 2016 года. 31 июля 2018 года приказом министра иностранных дел России Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по гуманитарным связям России и США.

В настоящее время Сигал занимается проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта. В его обязанности также входит сохранение связанных с Россией памятных мест в США и популяризация наследия Русской Америки.