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0:23   6 Сентября 2020
Политика

Украина запланировала срочное заседание контактной группы по Донбассу

Украина запланировала срочное заседание контактной группы по Донбассу

Руководство Украины запланировало внеочередное заседание по урегулированию ситуации в Донбассе на 6 сентября. Об этом заявил руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Прямой".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что о планах руководителя ДНР оперативно доложили президенту страны Владимиру Зеленскому. Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее, что намерен приказать уничтожить инженерные объекты ВСУ около разграничительной линии, передает телеканал "360". По его словам, они нарушают соглашения с Киевом.

Кулеба заявил, что спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау положительно отнеслась к инициативе Киева провести заседание Контактной группы.

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Автор: Ирина Большунова
#донбасс #украина #днр

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