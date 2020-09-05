Шойгу не заметил побочных эффектов после вакцинации от COVID-19

Никаких побочных эффектов не почувствовал после вакцинации отечественной вакциной против коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире "Россия-1".

Шойгу рассказал о своем самочувствии после вакцинации. По его словам, он чувствует себя нормально. Он сообщил, что сделал прививку с вакциной, чтобы "развеять последние сомнения" и на своем примере показать безопасность и эффективность российской вакцины. Об этом пишет ТАСС.

Телеканал "360" рассказал, что российская вакцина "Спутник V" была признана международным сообществом после публикации в научном журнале The Lancet об испытаниях препарата. Ученые из РФ сообщили, что последний этап испытаний необходим для полного изучения ее безопасности и эффективности.