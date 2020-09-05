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23:17   5 Сентября 2020
Общество

Оперштаб сообщил о 13 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в Москве

Оперштаб сообщил о 13 умерших пациентах с COVID-19 за сутки в Москве

Еще 13 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции скончались в Москве. Об этом сообщили в столичном оперштабе.

Сообщается, что всего за период пандемии в столице России умерли 4891 человек с подтвержденным COVID-19. Оперштаб предупреждает, что в случае обнаружения симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача.

Телеканал "360" сообщал, что в России второй день подряд выявляется более пяти тысяч случаев коронавирусной инфекции. Всего в России за время пандемии коронавируса нового типа было зафиксировано более 1 млн случаев COVID-19.  

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Автор: Борис Нестеров
#пандемия #коронавирус #оперштаб

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