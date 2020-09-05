Собянин сообщил о порядке вакцинации от коронавируса в Москве

Первые партии препарата от коронавируса будут предоставляться главным группам риска. Такое заявление в эфире Первого канала сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

В группу риска входят люди, которые находятся на передовой, а именно это работники отраслей здравоохранения, образования, торговли, ЖКХ, правоохранительных органов и ряда других, уточнил мэр. Массовое производство вакцины планируется на конец 2020 года и начало 2021.

Пострегистрационные испытания препарата будут проводиться в Москве на следующей неделе. По словам чиновника, они продлятся от двух до шести недель, передает Интерфакс.

11 августа 2020 года президент Владимир Путин объявил, что Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Финансирование и разработку препарата проводил Российский фонд прямых инвестиций. Минздрав РФ подтвердил безопасность препарата.