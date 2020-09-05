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22:23   5 Сентября 2020
Общество

Трехчасовое шоу с выступлениями музыкантов состоялось в Сыктывкаре

Трехчасовое шоу с выступлениями музыкантов состоялось в Сыктывкаре

Музыканты провели трехчасовое шоу перед жителями города Сыктывкар в ходе фестиваля уличного искусства. В организации мероприятия посодействовала партия "Родина".

Множество приглашенных артистов исполнили свои песни перед жителями Сыктывкара. В программе шоу нашлось место как поп песням, рэпу, этно-музыке, баянисту, так и выступлениям иллюзиониста Ильи Скачкова и арт-группы "Мама рада". Жители города остались в полном восторге от увиденного. Об этом пишет ФАН.

Предприниматель Константин Басков рассказал, что фестиваль был организован для привлечения внимания к предстоящим выборам, которые состоятся с 11 по 13 сентября. Местные жители оценили старания организаторов. Многие отметили, что шоу получилось очень живым и интересным.

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Автор: Яна Либерман
#фестиваль #сыктывкар #искусство

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