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20:54   5 Сентября 2020
Политика

Украинские военнослужащие остались на ночь на вокзале в Черкассах

Украинские военнослужащие остались на ночь на вокзале в Черкассах

Новобранцы Вооруженных сил Украины в городе Черкассы провели целую ночь на скамьях автовокзала, так как в воинской части не знали об их прибытии, пишет портал "Про все: Черкассы".

Согласно данным издания, призывники приехали ночью, но им не удалось позвонить кому-либо в воинской части. Уточняется, что такую информацию нужно передавать по военной связи, а у новобранцев, включая офицеров, были только обычные телефоны.

Утром украинских военнослужащих забрала машина. По словам военного Дмитрия Московчука, как только они добрались до части, их накормили и предоставили места для отдыха. Также он добавил, что группу новобранцев осмотрели врачи. По факту инцидента в части начали проверку.

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Автор: Юлия Яковлева
#украина #вс #черкассы

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