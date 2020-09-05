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20:44   5 Сентября 2020
Общество

МЧС предупредило о дождливом воскресенье в Петербурге

МЧС предупредило о дождливом воскресенье в Петербурге

Осадки в виде дождя ожидаются в Санкт-Петербурге, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Ночью дождь пройдет в некоторых районах.

Температура воздуха ночью опустится до +9... +14 градусов по Цельсию, а днем поднимется — до +19 градусов по Цельсию. Ветер подует юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет слабо повышаться, добавили в ведомстве.

Телеканал "360" передавал, что в выходные в Москве будет хорошая погода. Столбик термометра в столице поднимется до отметки +24 градуса по Цельсию.

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Автор: Василий Пименов
#петербург #ленобласть #погода

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