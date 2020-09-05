Порошенко назвал государственной наградой санкции России против него

Санкции, которые ввела Российская Федерация, являются "государственной наградой", заявил экс-президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook-аккаунте. Так он прокомментировал ограничения, наложенные Москвой на него.

Ранее российская сторона расширила список лиц, в отношении которых вводятся санкции. В перечень иностранцев, против которых введены такие меры, также попал Порошенко.

"Россия ввела персональные санкции против меня как пятого президента Украины. Считаю, это как государственная награда. <...> Это как знак качества", — сказано в сообщении, передает ТАСС.

В общей сложности в санкционный список России попал 41 человек.