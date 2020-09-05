Доверенное лицо Тихановской пообещала прокомментировать отъезд в Польшу

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уехала из Минска в Польшу. Об этом сообщает пресс-служба координационного совета оппозиции республики.

Известно, что сейчас Ковалькова находится в Варшаве и в скором времени собирается прокомментировать свой отъезд, добавили в пресс-службе. 2 сентября в Польшу перебрался белорусский оппозиционер Павел Латушко, а 3 сентября Ковалькову и оппозиционера Сергея Дылевского арестовали за организацию несанкционированного митинга.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, 80% голосов избирателей набрал Александр Лукашенко, его оппонент Светлана Тихановская получила 10,1% голосов. После этого в республике начались митинги и протесты, которые сейчас практически утихли.

Ранее Тихановская попросила ООН направить мониторинговую миссию в Белоруссию и ввести персональные санкции за "нарушение прав человека", но члены миссии в Минск ехать отказались, передает "Царьград".