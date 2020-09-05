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20:31   5 Сентября 2020
Политика

Действия председателя ВГС Ливии могут привести к развалу режима в Триполи

Действия председателя ВГС Ливии могут привести к развалу режима в Триполи

Серьезные разногласия появились в структуре Высшего государственного совета (ВГС) Ливии, что может обернуться вероятным расколом незаконного триполитанского режима Файеза Сарраджа.

По информации ФАН, в настоящее время между "чиновниками" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии назревает конфликт, связанный прежде всего с персоной Халеда аль-Мишри, возглавляющего Высший государственный совет Ливии.

Многих из верхушки нелегитимного режима раздражает тот факт, что аль-Мишри единолично принимает важные решения. Именно он контролирует переговорный комитет, который вскоре отправится в Марокко для обсуждения вопросов урегулирования внутриливийского кризиса.

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Автор: Кристина Мокроусова
#ливия #аль-мишри #пнс

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