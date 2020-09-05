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20:19   5 Сентября 2020
Общество

Forbes назвало сына Ротенберга самым богатым наследником

Forbes назвало сына Ротенберга самым богатым наследником

Издание Forbes составило топ преуспевающих наследников крупнейших отечественных предпринимателей. Они смогли приумножить состояние своей семьи, работая в бизнесе, который создали их родители.

Первое место в рейтинге занял Игорь Ротенберг. Его состояние в настоящий момент оценивается в 950 млн долларов. Предприниматель является старшим наследником миллиардера Аркадия Ротенберга, компания которого занималась строительством Крымского моста.

Второе место осталось за Саидом Гуцериевым, 32-летним бизнесменом, состояние которого оценивают в 930 млн долларов. Предприниматель занимает пост гендиректора "Фортеинвеста", а также владеет частью акций отцовской компании "Русснефти" и "М.Видео". На третьей строчке разместились братья Тимур и Руслан Рахимкуловы, отец которых является владельцем венгерского банка Altalanos Ertekforgalmi Bank.

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Автор: Юлия Яковлева
#рейтинг #бизнес #forbes #миллионеры

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