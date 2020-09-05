Forbes назвало сына Ротенберга самым богатым наследником

Издание Forbes составило топ преуспевающих наследников крупнейших отечественных предпринимателей. Они смогли приумножить состояние своей семьи, работая в бизнесе, который создали их родители.

Первое место в рейтинге занял Игорь Ротенберг. Его состояние в настоящий момент оценивается в 950 млн долларов. Предприниматель является старшим наследником миллиардера Аркадия Ротенберга, компания которого занималась строительством Крымского моста.

Второе место осталось за Саидом Гуцериевым, 32-летним бизнесменом, состояние которого оценивают в 930 млн долларов. Предприниматель занимает пост гендиректора "Фортеинвеста", а также владеет частью акций отцовской компании "Русснефти" и "М.Видео". На третьей строчке разместились братья Тимур и Руслан Рахимкуловы, отец которых является владельцем венгерского банка Altalanos Ertekforgalmi Bank.