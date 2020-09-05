Состояние блогера Алексея Навального может быть не коматозным, однако власти ФРГ не торопятся показать его обществу, посчитали СМИ.

Скрытность Германии в деле об "отравлении" Навального может помочь стране достигнуть геополитических целей, а сотрудникам ФБК (признан иноагентом) — продвинуть "Умное голосование". Сотрудники ФБК начали проявлять повышенную активность на фоне состояния Алексея Навального. Пользуясь ситуацией, навальнисты продвигают в соцсетях кандидатов от ФБК для голосования за них 13 сентября.

Эксперты посчитали, что состояние Навального вызывает жалость у россиян, что является рычагом давления на либеральную аудиторию. Выход Навального из комы уже не так важен, а состояние больного будет длиться до тех пор, пока его сюжет полностью не реализует Запад, сообщил ФАН.