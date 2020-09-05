Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:16   5 Сентября 2020
Политика

ФРГ может скрыть выход Навального из комы в политических целях

ФРГ может скрыть выход Навального из комы в политических целях

Состояние блогера Алексея Навального может быть не коматозным, однако власти ФРГ не торопятся показать его обществу, посчитали СМИ.

Скрытность Германии в деле об "отравлении" Навального может помочь стране достигнуть геополитических целей, а сотрудникам ФБК (признан иноагентом) — продвинуть "Умное голосование". Сотрудники ФБК начали проявлять повышенную активность на фоне состояния Алексея Навального. Пользуясь ситуацией, навальнисты продвигают в соцсетях кандидатов от ФБК для голосования за них 13 сентября.

Эксперты посчитали, что состояние Навального вызывает жалость у россиян, что является рычагом давления на либеральную аудиторию. Выход Навального из комы уже не так важен, а состояние больного будет длиться до тех пор, пока его сюжет полностью не реализует Запад, сообщил ФАН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Василий Пименов
#германия #навальный #кома

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...