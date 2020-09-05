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18:52   5 Сентября 2020
Политика

Рошаль предложил коллегам из ФРГ создать группу по ситуации с Навальным

Рошаль предложил коллегам из ФРГ создать группу по ситуации с Навальным

Российские врачи предложили немецким специалистам создать совместную группу по ситуации с впавшим в кому блогером Алексеем Навальным. Об этом заявил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Известный медик отметил, что Национальная медицинская палата РФ обратилась к Врачебной палате Германии, призвав к совместному сотрудничеству. Рошаль подчеркнул, что судьба находящегося на лечении в ФРГ блогера волнует многих.

Ранее токсиколог Омской области рассказал, что госпитализированный Навальный имел проблемы с пищеварением, которые начались за несколько дней до того, как он попал в больницу. По мнению врача, блогер сидел на вредных для пищеварения диетах.

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Автор: Борис Нестеров
#германия #навальный #рошаль

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